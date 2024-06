Ballottaggi: a Caltanissetta nettamente avanti Tesauro, a Gela vince Distefano, a Pachino è testa a testa

il voto

Nel capoluogo nisseno diovrebbe vincere il candidato del centrodestra, nella città del petrolchimico trionfa il campo largo

Quando sono state scrutinate quasi la metà delle sezioni (26 su 56) a Caltanissetta nel turno di ballottaggio per l’elezione a sindaco è in vantaggio il candidato del centrodestra Walter Tesauro con il 55,35% sulla candidata del centrosinistra Annalisa Petitto con il 44,65%. Nel capoluogo il sindaco uscente Roberto Gambino del M5s, arrivato terzo al primo turno, aveva deciso di non sostenere nessuno dei due candidati.

A Gela è nettamente avanti Terenziano Distefano del campo largo su Grazia Rita Cosentino del centrodetsra. «Sono molto contento per il successo di Terenziano Distefano nuovo sindaco di Gela. Non solo perché è stato un militante autonomista della prima ora, ma perché credo che avrà la libertà e la forza necessarie per imprimere una svolta allo sviluppo della città, incentrato sulla sua storia, sui beni culturali, sulla ricchezza del mare e della terra e sopratutto sull’intelligenza e sulla passione dei gelesi» ha già detto l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo dando per certa la vittoria del candidato del campo largo, sostenuto da sette liste: Pd, M5s, Autonomisti, Libertà-De Luca Sud chiama Nord, Pci, e due civiche, Una buona idea e Maurizio Melfa in Azione.