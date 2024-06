Ballottaggi, alle 19 l’affluenza al 27,89%

Elezioni

Dato del Viminale riferito al voto in 102 comuni

Per il secondo turno delle elezioni amministrative alle 19 ha votato il 27,89% degli aventi diritto, in calo rispetto al primo turno di circa 7 punti. Emerge dai dati del Viminale che si riferiscono alle 3.586 sezioni relative al voto in 102 comuni. Nelle stesse sezioni alle 12 di domenica 9 giugno, primo turno, la percentuale dei votanti era stata del 34,79%. Queste le percentuali dell’affluenza alle 19 nei cinque capoluoghi di regione al volto per i ballottaggi: Bari 18.53% (primo turno 33,59%), Campobasso 25.20% (primo turno 34,8%); Firenze 28.68% (primo turno 35,7%); Perugia 38.1% (primo turno 35,09%); Potenza 27.37% (primo turno 34,86%).

