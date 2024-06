Bandecchi, ‘morto un assessore se ne fa un altro’

agenzia

'Incinta? Non lo sapevo ma poteva continuare a lavorare' dice

ROMA, 10 GIU – “Morto un assessore se ne fa un altro, io non posso insistere” e se l’assessora Mascia Aniello è incinta, “credo che abbia da pensare ad altro” è il commento del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, con l’ANSA, le dimissioni annunciate dall’assessora comunale all’Ambiente, motivate da “un’ aggressione verbale subita da un collega assessore” per aver “reclamato il diritto alla salute per lavoratori e cittadini ternani”. In un passaggio della nota in cui comunica le dimissioni è stata la stessa Aniello a far riferimento “alle molte, troppe donne che, come me – ha scritto -, con un bimbo in grembo subiscono sopraffazioni”. “Per me – puntualizza Bandecchi – Aniello non avrebbe comunque problemi a continuare a lavorare anche da incinta, io non sapevo lo fosse”. Quanto ai due assessori coinvolti, continua Bandecchi, “so che hanno litigato brutalmente” in merito ai rapporti dell’amministrazione con Acciai speciali Terni. “Come sempre ho detto – aggiunge il sindaco – a Terni dobbiamo fare l’acciaio e proteggere la salute dei cittadini e in questa direzione ci siamo mossi. Mi dispiace, ma è la terza volta che l’assessora Aniello presenta le dimissioni. Ognuno fa le sue scelte e io non posso insistere, evidentemente non si trova bene in giunta”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA