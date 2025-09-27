Bandecchi sui social, ‘sto con Israele, bambini mai morti’

agenzia

Fratoianni (Avs): 'Parole schifose'. Verini: 'Cose ripugnanti'

PERUGIA, 27 SET – Sta suscitando polemiche un video postato sui social dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, il quale afferma, fra l’altro: “Io sto con Israele. Lo Stato vero della Palestina – aggiunge – non è certo quello guidato da Hamas perché gli stessi palestinesi dicono che Hamas se ne deve andare”. In risposta ad uno dei numerosi commenti quasi tutti molto critici (“vergognati”, diconi in tanti), Bandecchi ha inoltre scritto – secondo quanto riportato anche da alcuni esponenti politici – una frase rilanciata da diversi utenti sui social affermando, fra l’altro che “20.000 bambini non sono mai morti”. “Questo è il sindaco di Terni. Meloni ha nulla da dire sulle parole schifose di un suo alleato?”: così su Facebook Nicola Fratoianni di Avs denuncia quanto affermato da Stefano Bandecchi su Gaza. Fratoianni pubblica quindi le parole del sindaco: “20.000 bambini non sono mai morti. E questo è il primo punto”; “20mila non sono mai esistiti, gli altri sono soldati di Hamas. Non voluto neppure dell’Autorità Palestinese, che poteva essere Stato dal 1048”. “Il sindaco di Terni Bandecchi – ha invece scritto su X il senatore del Pd Walter Verini – ha detto su Gaza e sui bambini uccisi cose ripugnanti e spregevoli. Non sa cosa sia il senso del decoro, dell’umanità.Vergogna, offende inannzitutto la comunità ternana, fatta di persone che a differenza sua umanità e solidarietà le conoscono”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA