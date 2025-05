Bandiera della Palestina esposta sul Comune di Spoleto

agenzia

Il sindaco: 'Gesto simbolico per solidarietà alla popolazione'

PERUGIA, 23 MAG – Il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, ha esposto oggi dalla finestra del Palazzo comunale la bandiera della Palestina. Un gesto simbolico – ha spiegato il primo cittadino – per esprimere solidarietà alla popolazione di Gaza e denunciare quella che ha definito “una delle violazioni dei diritti umani più eclatanti del XXI secolo”. “Le parole sono importanti – ha affermato Sisti – e in certi casi non si possono edulcorare. A Gaza è in corso un genocidio”. L’iniziativa si inserisce nel dibattito politico attualmente in corso a livello nazionale ed europeo. Il sindaco ha criticato la maggioranza di governo “per aver respinto la proposta di sospensione del Trattato di Associazione Ue-Israele e per aver approvato una mozione che, secondo quanto riferito, non condanna le azioni di Israele”. Intanto, a Spoleto, in consiglio comunale è stata calendarizzata una mozione per chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina. Sisti ha sottolineato come analoghe posizioni siano state già espresse o annunciate da Paesi come Spagna, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi.

