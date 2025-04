Bandiere a mezz’asta a Expo 2025 Osaka per la scomparsa del Papa

agenzia

Omaggio a Francesco per l'intera giornata

OSAKA, 22 APR – Bandiere a mezz’asta a Expo 2025 Osaka per la scomparsa di Francesco: all’l’Esposizione universale in Giappone l’omaggio al Papa è stato deciso per l’intera giornata di oggi, 22 aprile. Davanti alla sede dell’ufficio amministrativo, che ospita anche il Media center, la bandiera giapponese, quella del Bureau International des Expositions e quella di Expo 2025 Osaka sventolano da questa mattina a mezz’asta. Per quanto riguarda invece gli specifici padiglioni, l’amministrazione di Expo 2025 Osaka ha lasciato a ogni Paese la scelta su come agire. Oltre alla bandiera del Vaticano, ospitata all’interno del Padiglione Italia, e al tricolore, altri vessilli sono stati esposti a mezz’asta. Tra questi, la bandiera degli Stati Uniti e quella irlandese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA