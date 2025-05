Bannon, voto anti-Trump, Leone XIV peggior scelta per Maga

agenzia

Pe l'ex stratega del tycoon spinto da Deep Church e Deep State

ROMA, 09 MAG – “La scelta peggiore per i cattolici Maga”, l’elezione di Leone XIV “é un voto anti-Trump da parte dei globalisti della Curia”: è la reazione di Steve Bannon, ex capo stratega di Donald Trump durante il suo primo mandato alla Casa Bianca. Lo riporta Politico. Bannon, una settimana fa, aveva previsto l’elezione del cardinale Prevost. In una intervista all’anchorman britannico Piers Morgan lo aveva indicato come ‘dark horse’, un outsider spinto da quei poteri forti che il movimento Maga individua nei cosiddetti ‘Deep State’ e ‘Deep Church’.

