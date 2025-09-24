Barche di carta con colori della Flotilla a fontana di Trevi

agenzia

Blitz studenti e attivisti Spin time a Roma

Oggi degli studenti hanno fatto navigare delle barchette di carta con i colori della Palestina nella Fontana di Trevi, per chiedere il sostegno da parte del Governo italiano alla Global Sumud Flotilla, dopo l’attacco di stanotte e per augurare buon vento a un attivista di Spin Time che oggi parte con la Flotilla. “Gli attacchi di ieri sera violano qualsiasi norma del diritto internazionale, vogliamo che il Governo sostenga questa spedizione, vogliamo che si interrompano gli accordi con Israele e che si riconosca lo Stato di Palestina – affermano gli attivisti – inoltrerà oggi partirà Lorenzo, un attivista di Spin Time che si imbarca con la Freedom Flotilla, non fermerete il vento”.

