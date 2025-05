Bassetti, auguro a Leone XIV di proseguire strada di Francesco

agenzia

Per ex presidente Cei 'tanti processi da portare a compimento'

CITTA’ DELLA PIEVE (PERUGIA), 09 MAG – Il nuovo pontefice Leone XIV “è un uomo di Papa Francesco che lo ha scelto prima come vescovo e poi come cardinale, affidandogli uno dei Dicasteri più importanti della Curia Romana”. Ne è certo il cardinale Gualtiero Bassetti, già presidente della Cei e arcivescovo di Perugia e Città della Pieve, dove vive. “Gli auguro di proseguire sulla strada già avviata da Bergoglio che ha dato tutto sé stesso fino alla fine, oltre le sue forze e con gli occhi che trasmettevano amore anche il giorno prima di morire” ha spiegato parlando con l’ANSA. “Papa Francesco – ha detto ancora Bassetti – è stato un pontefice carismatico che amava aprire processi di cambiamento. Diceva che la Chiesa non può essere uno stagno con l’acqua ferma ma questa deve essere sempre agitata dal vento dello Spirito Santo”. L’ex arcivescovo di Perugia auspica quindi che Leone XIV “possa tenere mosse le acque”. Tra i processi da portare avanti indica la questione degli abusi, delle finanze e della riforma della Curia”. “C’è poi da realizzare – ha aggiunto – quel Sinodo che Francesco voleva allargato a tutte le espressioni del popolo di Dio”. Bassetti non conosce personalmente il nuovo Papa ma lo definisce “un grande missionario del Vangelo”. “Ha studiato matematica e quindi sa fare bene i conti – ha ricordato – e anche questo è importante. Conosce bene gli Usa e l’America latina. Mostra un carattere dolce, ma è fermo sui principi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA