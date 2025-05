Berlino, articolo di Welt falso, Italia partner importante

agenzia

'Fa parte del formato Weimer plus'

BERLINO, 16 MAG – “L’articolo è infondato. L’Italia è un partner importate e fa parte del formato Weimer plus”. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri tedesco Christian Wagner rispondendo a una domanda sull’articolo della Welt, secondo il quale l’Spd avrebbe voluto far stralciare un riferimento all’Italia come partner privilegiato in Europa nel contratto di coalizione.

