Berlusconi, il ricordo di Cuffaro: «Rapporto politico di lealtà e correttezza»

Leader

Ad un anno dalla scomparsa del Cavaliere di Forza Italia

«Pur non avendo mai militato in Forza Italia, con il presidente Silvio Berlusconi ho sempre avuto un legame di amicizia e un grande rapporto politico di lealtà e correttezza. E di lui, a un anno dalla sua scomparsa, voglio ricordare l’impareggiabile tratto umano nei momenti più difficili e la straordinaria generosità e la comune passione per il Milan e per Don Bosco». Lo dice Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia cristiana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA