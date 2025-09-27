Bernini, Italia non rompa i ponti della ricerca con Israele

agenzia

"Molti rettori israeliani contro Netanyahu, non lasciamoli soli"

TELESE TERME, 27 SET – “Io credo che l’Italia, la ricerca italiana, le università e i ricercatori italiani non debbano entrare in guerra con le università e i ricercatori israeliani. Non bisogna mai interrompere i ponti della ricerca, della cultura, della formazione. Quello è il più grande detonatore di pace che noi abbiamo”. Lo ha detto la ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, a margine di ‘Libertà’, la festa di Forza Italia a a Telese Terme (Benevento), rispondendo a chi le domandava se sia ipotizzabile interrompere i rapporti scientifici con Israele. “Ho personalmente visitato sia la parte palestinese, sia la parte israeliana. Ci sono rettori e presidenti di università profondamente contrari agli errori e agli orrori del governo Netanyahu – ha raccontato -. Lasciarli soli in un momento in cui loro stessi protestano contro il governo Netanyahu, secondo me, è un errore. E soprattutto è un errore togliere speranza e ossigeno a quelle agenzie di senso, a quei luoghi della conoscenza, a quella diplomazia scientifica che sarà l’inizio di tutto quando tutto sarà per fortuna finito, quando la guerra sarà finita e da lì che si ricomincia”.

