Bertolaso, se sono un problema Fontana mi ritiri la delega

agenzia

Il presidente assicura, 'ne parliamo tra quattro anni'

MILANO, 24 GIU – Guido Bertolaso è pronto a lasciare il suo ruolo di assessore al Welfare in Lombardia se glie lo chiederà il governatore Attilio Fontana, che però non pare intenzionato a farlo. Bertolaso è tornato a ribadirlo, durante l’evento Salute Direzione Nord, come aveva già fatto dopo le polemiche in maggioranza per l’annuncio della chiusura del pronto soccorso dell’ospedale di Menaggio, nel Comasco. Questi in Regione Lombardia “sono i miei tempi supplementari, poi basta. Sono nelle mani del presidente Fontana. Se c’è qualche situazione che può creare problemi mi può ritirare la delega, ma – ha sottolineato – ci sono ancora cose che vorrei fare prima di lasciare questo territorio” ha spiegato. “Fra quattro anni ne riparliamo…’ ha aggiunto il governatore rispondendo ai giornalisti sul futuro dell’assessore.

