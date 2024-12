Bignami eletto per acclamazione nuovo capogruppo di Fdi

agenzia

Prende il posto di Tommaso Foti nominato ministro agli affari Ue

ROMA, 03 DIC – L’assemblea del gruppo di Fdi alla Camera, riunito in sala Tatarella, ha eletto per acclamazione Galeazzo Bignami nuovo presidente del gruppo alla Camera. Bignami prende il posto di Tommaso Foti, appena nominato ministro per gli Affari europei, la Coesione e il Pnrr al posto di Raffaele Fitto. Al suo ingresso in sala, Foti è stato accolto da un lungo applauso dei deputati

