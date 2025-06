Bignami, proposta Fi su cittadinanza non può andare avanti

agenzia

'Dagli italiani forte consenso alle norme attuali'

ROMA, 19 GIU – “Con gli alleati si parla sempre di tutto. Sul terzo mandato Forza Italia esprime preoccupazioni e si riserva di verificare nel merito. Sul tema della cittadinanza noi abbiamo preso atto della proposta di Forza Italia, non la condividiamo, non fa parte del programma, non riteniamo che si possa andare avanti visto anche il forte consenso degli italiani all’attuale legge sulla cittadinanza”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, ospite al programma Start di Sky Tg24.

