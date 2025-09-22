agenzia
‘Blocchiamo tutto’, partito il corteo al porto di Ancona
Almeno duemila persone dirette al terminal Maersk
ANCONA, 22 SET – “Marche per la Palestina”. È appena partito ad Ancona, dalla zona del porticciolo turistico di zona Marina Dorica, il corteo organizzato dal coordinamento Marche per la Palestina. Dietro allo striscione con la scritta “Blocchiamo tutto” sono radunate almeno 2mila persone, dirette verso il terminal Maersk del porto di Ancona.
