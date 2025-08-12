Bloomberg, Meloni vuole limitare presenza Cina in aziende

agenzia

'Per evitare le tensioni con gli Usa'

ROMA, 12 AGO – Il governo italiano sta considerando di mettere un freno alle partecipazioni di investitori cinesi in aziende italiane considerate strategiche per evitare tensioni con gli Stati Uniti. Lo riporta l’agenzia Blomberg citando fonti familiari con il dossier. Gli sforzi del governo coinvolgerebbero sia aziende private che partecipate, come – si spiega – Pirelli e Cdp Reti. Un portavoce del ministero degli Esteri cinese ha affermato che “la cooperazione negli investimenti tra Italia e Cina porta benefici reciproci” e la speranza è che l’Italia continui a garantire un trattamento equo alle aziende cinesi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA