Bocciata la mozione delle opposizioni su media e governance Rai

agenzia

I voti contrari sono 165, i favorevoli 114 e gli astenuti 4

ROMA, 02 APR – L’Aula della Camera ha bocciato la mozione proposta delle opposizioni sull’applicazione dell’European media freedom act in particolare riguardo alla governance della Rai. I voti favorevoli sono stati 114, i voti contrari 165, gli astenuti 4. Il documento intendeva impegnare il governo, tra le altre cose, a “porre in essere”, anche alla luce della “paralisi dell’attività parlamentare” della commissione di vigilanza Rai “tutte le iniziative utili per la piena applicazione del regolamento” europeo e per “favorire” l’iter legislativo della “riforma della governance della Rai”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA