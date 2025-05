Bogotà, ‘Leone XIV sostenga i migranti umiliati in Usa’

agenzia

Lo scrive su X il presidente colombiano Gustavo Petro

BOGOTA’, 08 MAG – “Il nuovo Papa, Leone XIV, è più di uno statunitense. I suoi antenati più prossimi sono latinoamericani: spagnoli e francesi, e ha vissuto per quarant’anni nella nostra America Latina, in Perù. Spero che sia il grande leader dei popoli migranti in tutto il mondo e spero che sostenga i nostri fratelli e sorelle migranti latinoamericani, oggi umiliati negli Stati Uniti”. Lo scrive su X il presidente colombiano Gustavo Petro. “Spero che ci aiuti a costruire la grande forza dell’umanità che difende la vita e sconfigge l’avidità che ha causato la crisi climatica e l’estinzione di tutti gli esseri viventi. Chicago è la grande città operaia e progressista degli Stati Uniti. Sento speranza”, ha affermato.

