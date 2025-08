Bolognesi a Meloni, ‘no a riscritture della storia’

agenzia

'Non si annaffino radici di una pianta che dà frutti velenosi'

“Alla Presidente del Consiglio, che ci ha accusato di volerla esporre a ritorsioni, nel ricordare il passato da cui proviene, come quello da cui provengono gli esecutori delle stragi, vogliamo dire che una cosa è il rispetto per le Istituzioni, un’altra cosa è l’accettazione di riscritture interessate della storia, cosa che non siamo in alcun modo disposti a far passare”. Lo ha detto Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione del 2 agosto, dal palco in stazione a Bologna. “Presidente Meloni – ha detto – condannare la strage di Bologna senza riconoscerne e condannarne la matrice fascista è come condannare il frutto di una pianta velenosa, continuando ad annaffiarne le radici”.

