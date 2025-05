Bolognesi,in Giorno della Memoria dimenticate le stragi fasciste

agenzia

'Siamo profondamente delusi, presenti per rispetto a Mattarella'

BOLOGNA, 09 MAG – “Siamo profondamente delusi, perché si sono dimenticati delle stragi fasciste. Non è certo una giornata che possa giocare a favore dell’onestà intellettuale del governo”. Così Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna ha commentato la cerimonia che si è svolta alla Camera in occasione del “Giorno della memoria”, dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi. L’associazione del 2 agosto, insieme ad altre, aveva già duramente criticato l’impostazione dell’iniziativa. “Abbiamo partecipato – ha detto Bolognesi – solo per rispetto nei confronti di Mattarella. Per fortuna ci sono stati i ragazzi delle scuole che hanno parlato di alcune situazioni, altrimenti la parola ‘fascista’ non sarebbe mai stata pronunciata durante tutta la cerimonia”.

