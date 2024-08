Bonaccini,subito un tavolo con Fi su Ius Scholae,Pd pronto

agenzia

'Ci può essere una maggioranza parlamentare trasversale'

RIMINI, 23 AGO – “Io ho molto apprezzato le parole di Tajani. Penso che se Fi vorrà fare sul serio, come spero, ci può essere una maggioranza persino parlamentare, trasversale, che sul tema dello Ius Soli, più precisamente sullo Ius Scholae, può trovare una ragione per trovarsi d’accordo. Se quelle parole, che tanti di noi hanno apprezzato, sono un’apertura vera, ci si mette a sedere subito e noi del Pd siamo pronti a discuterle immediatamente”. Lo ha detto il presidente del Pd Stefano Bonaccini nel punto stampa al Meeting. “Perché tutto può succedere, meno che andiamo a speculare per tatticismi e politicismi sulla pelle di bambini e bambine, che nascono qui e non possono mai sentirsi italiani”, ha concluso.

