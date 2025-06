Bonelli a Meloni, sulla legge elettorale esca dalle tenebre

agenzia

Deve uscire dalle tenebre delle trame

“Giorgia Meloni, che non è solo la presidente del consiglio ma la leader di Fratelli d’Italia, deve uscire dalle tenebre delle trame e dire pubblicamente se vuole cambiare la legge elettorale e come! Non è ammissibile che chi si fregia della finta trasparenza lavori sotto traccia per cambiare la legge elettorale. La invito pertanto a dire pubblicamente se vuole cambiare la legge perché lei è anche la leader del partito di maggioranza relativa che dovrà assumere l’eventuale iniziativa parlamentare. Noi vogliamo una legge che garantisca con il proporzionale il pluralismo e la governabilità e non sfoci nel presidenzialismo. Perché noi vogliamo salvaguardare le prerogative del Parlamento”. Lo dice Angelo Bonelli di Avs.

