Bonelli, da Europa Verde sì condizionato a von der Leyen

'No a Ecr e Patrioti, evitare spostamento maggioranza a destra'

ROMA, 14 LUG – “Tra pochi giorni il Parlamento europeo sarà chiamato a votare la maggioranza che governerà le istituzioni Ue. La posizione che intendo proporre al Consiglio federale di Europa Verde è la seguente. Noi abbiamo sempre detto che i nostri voti sarebbero stati necessari per evitare uno spostamento della maggioranza a destra. Penso che di fronte a questo rischio non possiamo rimanere indifferenti. La posizione che assumo, dopo averne parlato con gli europarlamentari, è la seguente: un sì condizionato a vari punti”. Lo ha detto il leader di Europa Verde Angelo Bonelli nel corso del Consiglio Federale Nazionale. Tra i punti evidenziati da Bonelli, ci sono: la “difesa delle politiche sul clima con un fondo sociale, perché la transizione ha un costo e i ceti sociali deboli non possono pagare i prezzi di questa transizione”; “una politica a sostegno dell’industria”; “il tema della democrazia e dei diritti umani”; “il no all’ingresso in maggioranza sia dei Patrioti che di Ecr”. “Per quanto riguarda il tema della guerra – ha aggiunto – noi assumeremo gli impegni programmatici di Avs, nel caso votando anche in dissenso col nostro gruppo. Agli amici di Sinistra italiana dico che non possiamo spostare il baricentro dell’Europa a destra”.

