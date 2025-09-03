Bonelli, in Puglia in gioco la credibilità della coalizione

agenzia

"Vendola non può essere liquidato con veto personale"

ROMA, 03 SET – “Quello che sta accadendo in Puglia è surreale. Abbiamo un candidato presidente, Antonio Decaro, al quale confermiamo la nostra stima, che però si arroga il diritto di porre veti sui candidati di altre forze politiche. E’ irricevibile”. “Nichi Vendola è un patrimonio politico e culturale per la Puglia e per il Paese, non un nome che possa essere liquidato con un veto personale”. Cosi Angelo Bonelli, parlamentare di Avs intervenendo a Coffee Break su La7. “Non molleremo di un millimetro, perché in gioco non è solo una candidatura, ma la credibilità di un’intera coalizione”, aggiunge.

