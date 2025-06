Bongiorno conferma, il 17 luglio fine vita in Aula al Senato

agenzia

Abbiamo fatto molti passi avanti. La materia è delicatissima

ROMA, 17 GIU – “Abbiamo fatto molti passi avanti. E come maggioranza abbiamo deciso che si parte dal Comitato etico. Il 17 luglio in Aula? Avoglia!”. La presidente della Commissione Giustizia del Senato e responsabile Giustizia della Lega Giulia Bongiorno risponde così ai giornalisti che le chiedono cosa si sia deciso di fare nel centrodestra sul fine vita. Nel Comitato ristretto delle due Commissioni, Affari Sociali e Giustizia, che si è riunito alle 15, dopo la riunione di maggioranza della scorsa settimana, si attendeva la presentazione di un testo che invece non c’è stata. “L’intesa però c’è – assicura Bongiorno – stiamo mettendo giù i contenuti. Si tratta di una materia delicatissima ed è giusto affrontarla con tutta l’attenzione che merita. Ma oggi abbiamo fatto grossi passi avanti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA