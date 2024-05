agenzia

Indispensabile che qualche leader pensi a cosa fare dopo

ROMA, 27 MAG – “Scendere in piazza a urlare pace dà soddisfazione a tutti, ma non è la soluzione. E’ indispensabile che qualche leader pensi a cosa fare dopo”. Lo ha detto Emma Bonino al forum ANSA in vista delle elezioni Europee.

