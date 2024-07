Bozza dl, misure alternative dal magistrato sorveglianza

agenzia

Nuove norme sulla formazione degli agenti, ci sarà albo comunità

ROMA, 03 LUG – Semplificazione ed efficientamento della disciplina delle misure alternative che potranno essere decise non più in via provvisoria ma definitivamente e più rapidamente dal magistrato di sorveglianza, senza passare per il tribunale collegiale. Riprogrammazione della riforma per il tribunale per i minorenni e per la famiglia. È quanto prevede la bozza del decreto ‘Carcere sicuro’ . Nei 16 articoli l’istituzione di un albo di comunità che potranno accogliere alcune tipologie di detenuti dove potranno sconrate il fine pena. Previsti la semplificazione e lo snellimento delle procedure per la concessione della liberazione anticipata. Il provvedimento contiene anche una serie di norme sull’assunzione di personale, tra dirigenti e polizia penitenziaria, oltre alla formazione degli stessi agenti. Nel documento anche l’introduzione di una nuova fattispecie di reato per la indebita destinazione di denaro o cose mobili e l’introduzione di disposizioni in tema di pignoramento di beni di Stati esteri.

