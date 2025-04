Brasile, Lula parteciperà ai funerali di Papa Francesco a Roma

agenzia

Sarà accompagnato dalla moglie Janja

BRASILIA, 22 APR – Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, parteciperà insieme alla moglie Janja ai funerali di Papa Francesco a Roma: lo ha riferito il Palacio do Planalto, sede del Presidenza della Repubblica. Secondo quanto comunicato dalla Segreteria per le comunicazioni sociali (Secom) della Presidenza, il viaggio non ha ancora una data confermata, in base al protocollo del Vaticano. La delegazione completa dovrebbe essere annunciata oggi.

