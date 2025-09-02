Brosio, con Fede amore-odio, tante cazziate ma poi facevamo pace

agenzia

Ex inviato Tg4, insisteva su di me perché tornavo con le notizie

ROMA, 02 SET – “Facevo più di dieci dirette al giorno davanti al tribunale. Lui mi sgridava, urlava ma io andavo in onda più di tutti e per questo prendevo più cazziatoni degli altri”. Così Paolo Brosio, per anni inviato di punta del Tg4 guidato da Emilio Fede, ricorda a Rainews24 lo storico direttore della testata Mediaset. “Lui insisteva su di me, perché tornavo sempre con le notizie e le immagini giuste – sottolinea Fede -. Era amore-odio. La sua umanità era un po’ bloccata dalla cazziate che faceva, ma poi ti abbracciava e si faceva pace”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA