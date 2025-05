Bruni, domani prima fumata del conclave intorno alle 19

agenzia

Da giovedì 2 fumate a fine mattina/pomeriggio, prima se bianca

CITTÀ DEL VATICANO, 06 MAG – Domani la prima fumata del conclave ci sarà “non prima delle 19”. Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni spiegando che domani pomeriggio, dal momento dell’ingresso in Sistina, intorno alle 16.30, ci sarà la catechesi del card. Raniero Cantalamessa, il giuramento, dunque il voto, quindi la fumata non prima delle 19. A partire da giovedì le fumate saranno intorno alle 10.30 (in questo caso solo se bianca) o alle 12; nel pomeriggio alle 17.30 (anche in questo caso solo se bianca) o intorno alle 19. Le fumate sono dunque due al giorno, ma in caso di esito positivo non sarà a fine sessione ma viene anticipata.

