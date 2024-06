C.De Luca, serve un premierato al contrario, via chi truffa

agenzia

Aspettiamo l'abolizione del canone Rai e della Fornero

ROMA, 06 GIU – In Italia ci sono “truffatori del voto, come Meloni e Salvini. Aspettiamo ancora l’abolizione del canone Rai, della Fornero e delle accise. Chi tutela gli italiani dai truffatori del voto?”. “Io farei la legge sul premierato al contrario” ovvero “decade chi non mantiene le promesse in campagna elettorale”. Lo ha detto il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, al forum ANSA. De Luca (lista Libertà) ha detto “no ad un rapporto di sudditanza” con la Nato.

