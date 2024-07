Cagliari, cinque donne su 9 nella squadra di Massimo Zedda

agenzia

Presentata la giunta, il sindaco tiene la delega del Bilancio

CAGLIARI, 08 LUG – Giunta comunale con cinque donne su nove assessori per Massimo Zedda a Cagliari. La squadra del sindaco progressista, eletto il 9 giugno, è stata presentata questo pomeriggio in contemporanea con l’insediamento del nuovo consiglio comunale. Presente anche la governatrice Alessandra Todde, che si è detta in piena sintonia con Zedda. La giunta è composta da Cristina Mancini vicesindaca e assessora a Innovazione e accessibilità digitale, con delega alla promozione dei dati aperti e dei servizi digitali inclusivi, al decentramento, gestione dei servizi demografici, elettorali e cimiteriali; Giuseppe Macciotta allo Sport, tempo libero e impiantistica sportiva, con delega alla programmazione e realizzazione di eventi sportivi, promozione della pratica sportiva e attività all’aria aperta, gestione di impianti sportivi. Yuri Marcialis Mobilità, infrastrutturazione urbana e gestione uffici comunali, con delega alla programmazione, progettazione e gestione della viabilità e della mobilità sostenibile, sostegno del trasporto pubblico, eliminazione delle barriere architettoniche, gestione degli impianti e delle reti tecnologiche, manutenzione delle sedi di uffici comunali, toponomastica. Anna Puddu alla Salute, con delega alla programmazione, progettazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari, politiche di gestione del patrimonio Erp e dell’edilizia convenzionata e sovvenzionata. Maria Francesca Chiappe alla Cultura, spettacolo e turismo, con delega alla programmazione, progettazione e realizzazione di attività culturali e di spettacolo, gestione degli spazi e luoghi di spettacolo e arte, attività di promozione turistica della città. Giulia Andreozzi alla Pubblica istruzione; Carlo Serra, Sviluppo economico e settori produttivi, con delega alle attività di promozione delle imprese e dei prodotti locali, realizzazione di iniziative di sostegno al tessuto economico della città, gestione e valorizzazione dei mercati comunali. Luisa Giua Marassi, Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, con delega all’igiene del suolo e gestione del ciclo dei rifiuti, manutenzione e gestione parchi e giardini pubblici, gestione faunistica, progettazione e realizzazione nuovi spazi verdi. Infine Matteo Lecis Cocco Ortu, assessore alla Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale, con delega alla predisposizione e gestione dei piani di assetto del territorio, edilizia privata, rigenerazione urbana, qualità del paesaggio e alle politiche dell’abitare. Al sindaco Zedda rimangono le deleghe alla polizia municipale, bilancio, sicurezza e personale.

