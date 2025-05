Cairo, voto positivo a Meloni ma dovrebbe fare cose più incisive

agenzia

"Io in politica? E come farei con Rcs?"

DOGLIANI, 23 MAG – “A Giorgia Meloni darei un voto positivo, ha saputo dare stabilità al Paese. Non abbiamo il problema dell’instabilità politica che hanno invece altri Paesi come la Germania. È un valore molto importante. È a un bivio: ha dato stabilità, buone relazioni internazionali. Oggi questo Paese dovrebbe avere la capacità e la forza di fare cambiamenti molto più radicali”. Lo ha detto Urbano Cairo, rispondendo alle domande di Mario Calabresi al Festival della Tv di Dogliani. “Servirebbe però qualcosa di molto più radicale. Una leader come Giorgia Meloni, che ha una maggioranza importante alla Camera e al Senato e un consenso notevole, potrebbe fare cose molto più incisive. Una cosa rivoluzionaria sarebbe non avere uno, ma cento soggetti alla spending review che intervengano sugli sprechi come io ho fatto in Rcs”, ha spiegato Cairo. Infine su una sua possibile discesa in politica: “La politica a chi non piace, è la nostra vita di tutti i giorni, ma come faccio io a pensare una cosa del genere avendo un’azienda con 4.500 dipendenti che perdeva 300 milioni e oggi guadagna? Qualcuno vuole comprare?”, ha risposto Cairo.

