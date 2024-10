Calabresi: ‘Grazie a Sala ma sono felice con il mio lavoro’

agenzia

'Si troverà la soluzione migliore per garantire un buon sindaco'

MILANO, 10 OTT – “Sono molto onorato della stima che ha per me il sindaco Sala, che ringrazio. Ma sono anche molto felice del lavoro che faccio, che mi sono costruito e che mi entusiasma”: così Mario Calabresi, interpellato dall’ANSA, ha commentato le parole del primo cittadino di Milano Giuseppe Sala, secondo cui l’ex direttore di Stampa e Repubblica e attuale direttore e fondatore di Chora Media potrebbe riscuotere interesse come candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni. “Non voglio entrare in questo dibattito – ha aggiunto – e sono convinto che a tempo debito verrà trovata la soluzione migliore per garantire a Milano un sindaco all’altezza”.

