Calderoli, tempi dell’Autonomia li decide il Parlamento

agenzia

Le Camere decidono su eventuale 'blindatura' del provvedimento

ROMA, 12 APR – “Il calendario prevede il 29 in Aula, il Parlamento decide i tempi”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli al termine della discussione generale in commissione Affari costituzionali della Camera replicando a chi gli chiedeva dei tempi dell’Autonomia. Ok finale prima delle europee? “Non posso prevedere i tempi del Parlamento”. E anche riguardo alla blindatura del provvedimento ha replicato che a decidere è il Parlamento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA