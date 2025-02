Calderone, se Anm è pronta al dialogo revochi lo sciopero

agenzia

'La politica non abboccherà a proponimenti sterili ed inutili'

ROMA, 09 FEB – “L’Anm pronta al dialogo dovrebbe essere un fatto scontato. Ci mancherebbe che potere esecutivo, potere legislativo e ordine giudiziario dello Stato non dialogassero. Il primo segnale di dialogo sarebbe certamente la revoca di uno sciopero azzardato di un ordine contro un potere dello Stato. Il secondo segnale di dialogo sarebbe non interferire più o tentare di interferire sulla formazione delle leggi così come il potere legislativo non interferisce sulla applicazione delle leggi. Il vero dialogo è il rispetto dei ruoli istituzionali e costituzionali. Tutto il resto sono proponimenti sterili e inutili ai quali la politica non abboccherà”. Così Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia a Montecitorio.

