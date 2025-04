Calenda, Azione è e rimane all’opposizione, il resto è gossip

agenzia

'Spero in un Pd a guida Gentiloni, un riformista'

ROMA, 02 APR – “Azione rimane e rimarrà all’opposizione del governo Meloni come ho già scritto un milione di volte. Il resto è gossip e strumentalizzazioni da cortile”. Lo scrive Carlo Calenda su X. Calenda torna a ripetere di “sperare in un’alternativa guidata da un riformista come Gentiloni. Azione – scrive ancora – rimane dove l’hanno messa gli elettori, nel centro liberale, indipendente dei due poli. Rafforzeremo quest’area lavorando con le altre forze liberali e popolari e con tutti i ‘volenterosi’ che non hanno intenzione di consegnarsi ai 5S o a Salvini e alla loro politica subalterna a Trump e Putin. Spero sia sufficientemente chiaro”.

