Camera approva la fiducia al decreto Milleproroghe, 182 i sì

agenzia

I no sono 110, gli astenuti 3. Atteso domani l'ok finale

ROMA, 19 FEB – La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto Milleproroghe. I sì sono stati 182, i no 110, gli astenuti 3. Il via libera definitivo di Montecitorio è atteso per domani. Il testo è in seconda lettura e non è stato modificato nel secondo passaggio parlamentare: il provvedimento è dunque destinato a diventare legge a breve.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA