Camera e Senato ricordano il 25 aprile, celebrazioni in Aula

agenzia

Fontana, monito contro sopraffazione. La Russa, data di tutti

ROMA, 24 APR – Il Parlamento ricorda l’anniversario della Liberazione che quest’anno compie ottant’anni. Due le celebrazioni, una alla Camera e un’altra nell’Aula di Palazzo Madama, in cui sono intervenuti i rispettivi presidenti, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa e poi un rappresentante per ogni gruppo parlamentare. La Festa della Liberazione è “una ricorrenza che rappresenta un monito a ripudiare ogni forma di sopraffazione e a impegnarsi, giorno dopo giorno, nella costruzione di una società saldamente ancorata ai valori della libertà e della democrazia e capace di rigenerare speranza”, ha ricordato in Aula il presidente di Montecitorio. La Russa invece si augura che l’anniversario della Liberazione diventi “una data di tutti. Sono passati 80 anni – sottolinea nel suo intervento in Senato – è un tempo breve rispetto all’eternità ma lunghissimo rispetto alla storia degli uomini e delle nazioni. Forse è il tempo sufficiente perché si guardi con sempre maggiore condivisione, e mai con strumentalizzazione, a quello che fu uno dei momenti fondanti dell’antica storia d’Italia, del nostro popolo e della nostra nazione. L’80esimo anniversario della Liberazione lo celebriamo oggi insieme”.

