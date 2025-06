Campo Largo conquista Nuoro, centrodestra si complimenta

agenzia

Fenu (M5s) a scrutinio in corso incassa vittoria al primo turno

NUORO, 09 GIU – Emiliano Fenu, deputato M5s e candidato del Campo Largo, è il nuovo sindaco di Nuoro. L’esponente pentastellato quando lo scrutinio è ancora in corso ha ricevuto una telefonata di congratulazioni dal suo diretto avversario, Giuseppe Luigi Cucca, a capo di liste civiche di centrodestra, attuale leader di Idv in Sardegna, già senatore ed ex segretario regionale del Pd. Fenu, secondo i dati confluiti nelle sedi dei partiti del centrosinistra, è accreditato attorno al 60%, una percentuale che gli vale la vittoria al primo turno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA