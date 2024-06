Campobasso: ipotesi ‘dimissioni consiglieri centrodestra’

agenzia

Il candidato sconfitto 'non è escluso anche un ricorso'

CAMPOBASSO, 24 GIU – “Probabilmente può essere anche che ci siano le dimissioni di tutti i consiglieri del centrodestra” che, dall’esito del voto al primo turno, rappresentano la maggioranza a Palazzo San Giorgio. Lo ha detto Aldo De Benedittis, candidato sindaco del centrodestra, commentando il risultato elettorale a Campobasso. E nello stesso tempo non esclude un ricorso. “Probabilmente sì – ha detto – perché 700 schede nulle e tante ‘dubitabili’ andranno verificate. Il ricorso durerà un anno – ha aggiunto – l’ho fatto (in qualità di avvocato) nel 2001 per Michele Iorio, figuriamoci se non lo faccio adesso”.

