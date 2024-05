Candidata della Lega alle europee, ‘sono in cura oncologica’

agenzia

'Mi occuperò di questo e di sanità' annuncia Alessandrini

TERNI, 06 MAG – “Sono in cura da poco tempo a livello oncologico-senologico”: Valeria Alessandrini, candidata umbra della Lega alle europee ha annunciato pubblicamente la sua malattia. Lo ha fatto durante una conferenza stampa a Terni per presentare i candidati. “In questi mesi è accaduta una cosa che accade spesso in molte famiglie” ha aggiunto, spiegando che intende occuparsi di sanità e di oncologia. “Mi voglio occupare di questo settore – ha detto Alessandrini – perché non solo lo sto vivendo ma sto capendo che esiste una grande comunità e tante sono le esigenze per tutte le donne e le persone che incontro al reparto di oncologia”.

