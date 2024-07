Candidata sindaco a Pachino non eletta presenta ricorso al Tar

Nel Siracusano

Barbara Fronterrè al ballottaggio ha ottenuto 10 voti in meno dello sfidante, Giuseppe Gambuzza, poi eletto sindaco

Barbara Fronterrè, candidata a sindaco di Pachino, nel Siracusano, alle ultime elezioni amministrative, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Catania per contestare l’esito del risultato delle elezioni. Fronterrè al ballottaggio ha ottenuto 10 voti in meno dello sfidante, Giuseppe Gambuzza, poi eletto sindaco. «Il mio gruppo politico ed io – dichiara Fronterrè – abbiamo scelto di dare mandato ad un team di legali per analizzare la documentazione elettorale e valutare la plausibilità di un ricorso. Le numerose irregolarità riscontrate motivano questa scelta». Il ricorso è stato depositato oggi. «Mi auguro che si possa far luce su quanto emerso dalla ricostruzione del processo elettorale effettuata dai legali, al fine di garantire massima trasparenza e accertarsi del rispetto del voto degli elettori pachinesi».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA