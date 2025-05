Capigruppo opposizione a La Russa, subito Giunta Regolamento

agenzia

'Chiarimento urgente su uso canguro in Commissione su riforma'

ROMA, 21 MAG – La convocazione immediata della Giunta per il Regolamento e “un chiarimento urgente in merito all’ammissibilità e all’opportunità” dell’uso di uno strumento parlamentare come il “canguro” durante l’esame in Commissione e per una riforma costituzionale come quella della separazione delle carriere dei magistrati. A chiederli, con una lettera inviata al presidente del Senato Ignazio La Russa,- sono i capigruppo di opposizione Francesco Boccia, Stefano Patuanelli, Peppe De Cristofaro e Raffaella Paita.

