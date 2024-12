Capodanno 2025 in diretta su Mediaset? La Regione chiarisce: «Bando ancora aperto, gli operatori proporranno la città»

L'APPUNTAMENTO

Da ormai un mese circola l'indiscrezione di una diretta su Canale 5 dalla piazza di Catania

La Presidenza della Regione in una nota fa sapere di aver pubblicato «un avviso rivolto agli operatori televisivi per l’organizzazione e la messa in onda di un evento per il Capodanno 2025. La Regione non ha individuato alcuna città per ospitare la manifestazione, lasciando alle tv il compito di proporre progetti che includano anche la scelta della località, sulla base delle specifiche esigenze televisive».

Il caso è quello della realizzazione di una diretta televisiva per il Capodanno 2025 dalla piazza di una delle città capoluogo della Sicilia. Secondo un’indiscrezione pubblicata dal quotidiano La Sicilia già quasi un mese fa, la Regione intende investire due milioni di euro per la realizzazione dell’evento, in diretta su Mediaset, da Catania. Notizia che ha trovato conferma sia in ambienti politici sia tra gli addetti ai lavori.

In questi giorni sulla stampa cominciano a uscire le prime indiscrezioni sul «pacchetto completo» che potrebbe arrivare da Canale 5, inclusa la conduzione di Federica Panicucci e la presenza sul palco di diversi talenti provenienti da “Amici di Maria De Filippi“. Uno show sul modello Genova, dove Mediaset ha festeggiato la fine dell’anno negli ultimi anni.