Carceri, alla Camera si discute della liberazione anticipata

agenzia

A Montecitorio Bernardini ed esponenti di 'Nessuno tocchi Caino'

ROMA, 24 GIU – Prende il via nell’Aula della Camera la discussione generale sulla proposta di legge nata in quota opposizione sulla liberazione anticipata dei detenuti. Il testo, promosso da Roberto Giachetti e da ‘Nessuno Tocchi Caino’, prevede un ampliamento del beneficio della liberazione anticipata e propone di elevare il numero dei giorni di sconto di pena per ogni semestre. Alla Camera sono presenti anche rappresentati di ‘Nessuno Tocchi Caino’ e la Radicale, Rita Bernardini, da oggi in sciopero della fame e della sete per denunciare la situazione delle carceri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA