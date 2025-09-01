Carceri, De Lisi nominato nuovo Garante regionale dei diritti dei detenuti

IL PROFILO

Il presidente Schifani ringrazia «sentitamente» Santi Consolo, che ha lasciato l'incarico il 31 marzo. Da allora l'ufficio non aveva un responsabile

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha nominato Antonino De Lisi, avvocato e attuale presidente della Commissione carceri e diritti civili della Camera penale di Palermo, quale nuovo Garante regionale dei diritti dei detenuti.

De Lisi ha tra l’altro assunto il ruolo di avvocato di parte civile in alcuni dei procedimenti legati alle vittime della strage aerea di Ustica. La nomina segue le dimissioni di Santi Consolo, che ha lasciato l’incarico per motivi personali lo scorso 31 marzo.