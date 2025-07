Card. Fernandez, trovati i giudici per il processo Rupnik

agenzia

"Ora tempi tecnici per il processo, non dipendono da me"

CITTÀ DEL VATICANO, 03 LUG – Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha trovato i giudici per il processo nei confronti dell’ex gesuita Marko Rupnik, accusato di abusi da diverse religiose. Lo ha detto il Prefetto della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez, a margine di una conferenza stampa in Vaticano. Quanto all’avvio del processo, “ci sono dei tempi tecnici, come la notificazione alle vittime; ci stanno lavorando, non è una cosa che dipende da me”, ha aggiunto. Sulla scelta delle ‘toghe’ l’obiettivo del Vaticano era trovare delle persone “che non avessero alcun interesse e al di sopra di ogni sospetto”. Ora si sta lavorando con “la riservatezza necessaria”. Alla domanda su come sia stato possibile scomunicare Rupnik e poi togliergli la scomunica, il cardinale Fernandez ha precisato: “Accade più spesso di quanto si immagini. A volte la scomunica viene imposta e tolta nello stesso giorno”.

