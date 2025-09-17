Card. Mueller contro Lgbt,a San Pietro solo propaganda

agenzia

'La Chiesa è chiara, atti omosessuali sono peccato mortale'

BELMONTE DEL SANNIO, 17 SET – “La linea della dottrina della Chiesa è molto chiara: gli atti omosessuali sono un peccato mortale per questo si deve rifiutare questa politica, che alcuni fanno, entrando nella Porta Santa per fare la propaganda per se stessi e non per ricevere la penitenza con un cambio di vita”. Lo ha detto all’ANSA il cardinale Gerhard Ludwig Mueller, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede, a margine della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Belmonte del Sannio, piccolo centro del Molise che oggi celebra anche i 300 anni della Chiesa del SS Salvatore.

